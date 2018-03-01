ABD’nin açıklamaları her türlü temelden yoksun

Ankara
, ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in BM'nin 30 günlük ateşkes
le ilgili kararının Türkiye tarafından iyi okunması" gerektiğine yönelik açıklamasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Nauert'in yaptığı açıklamanın "Her türlü temelden yoksun olduğunu ve kararın odak noktasını anlayamadığına vurgu yaparak "Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda BM Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" dedi. Yazılı açıklamasında kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmediğini belirten Aksoy, "Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir" diye konuştu. Aksoy şöyle devam etti: Kararı amaç ve hedeflerini çarpıtmadan hayata geçirmek ilgili tüm taraflar için öncelik teşkil etmelidir. Masum halkın korunması saikiyle alındığı varsayılan kararın, teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır. Bu çerçevede, ABD'nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz. Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesi için üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir." KARAR DOĞU GUTA İLE İLGİLİ
2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının odak noktası, rejimin bir hafta içinde yüzlerce sivilin katledilmesine yol açan saldırılarının durdurulması, ayrıca rejimin uyguladığı kuşatma siyasetinin açlığa mahkûm ettiği insanlara insani erişim sağlanması olduğunu ifade eden Sözcü Aksoy, "Karar, Doğu Guta
başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani duruma karşı en az 30 gün süreyle insani ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadır" dedi. Bu arada Afrin'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, PYD
/PKK'nın, sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek, "Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi'' dedi.