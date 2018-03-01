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Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks, istifa etti

Başkanı Donald ’ın başkanlık kampanyasında basın sözcüsü olarak çalışan ve daha sonra Beyaz Saray'a İletişim Direktörü olarak atanan Hope Hicks istifa etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 10:15
Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks, istifa etti

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks, Temsilciler Meclisi Haber Alma Komitesi önünde bugün Rusya ve Rusya'nın seçimlere etkisi konusunda yapılan araştırmada verdiği ifadede, "Başkan Donald 'a hizmet ederken bazen beyaz yalanlar söylemem gerekiyor" dedi.

Bu cümle ve ifade sırasında Hicks'in birçok soruya net cevap vermemesi özellikle demokratlardan ağır tepkiler gelmesine neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine Hicks yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'a şükranlarımı açıklamak için kelimeler yetersiz. Başkan ve onun yönetimi, ülkemizi yönetmek için en iyisi" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

TRUMP'IN KAMPANYASINDA BASIN SÖZCÜSÜ OLARAK ÇALIŞMIŞTI!

29 yaşında eski bir model olan Hicks, Trump'ın başkanlık kampanyasında basın sözcüsü olarak çalışmış, eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci'nin kovulmasının ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanmıştı.

Başkan Donald Trump'ın her zaman gerçekleri yansıtmayan ifadeler verdiği hatta "Alternatif Gerçekler" sunduğu biliniyor. Trump'ın bu yaklaşımı özellikle Trump ile çalışan kişilerde konumlarını ve işlerini korumak için baskı oluşturuyor.

Bunlardan en bilinen çarpıtılan gerçeklerden biri ise Trump'ın başkan seçilmesinden hemen sonra dönemin Basın Sekreteri Sean Spicer'ın, "En kalabalık başkanlık törenini gerçekleştirdik" şeklindeki açıklamasıydı.

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Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks, istifa etti
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