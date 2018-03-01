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İletişim Direktörü istifa etti

İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks'in (29) görevinden istifa ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 07:14
Beyaz Saray İletişim Direktörü istifa etti

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Hicks, "Başkan 'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yaptı.

'dan yapılan yazılı açıklamada ise Hicks'e teşekkür edildi ancak istifa gerekçesi açıklanmadı. Trump da yazılı bir açıklamayla Hicks'in bugüne kadar çok iyi işler yaptığını belirtti.

Son üç yıldır bazı katmanlarda Donald Trump'a yakın bir isim olarak çalışan Hicks, bu yönüyle Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.

Hicks'in koltuğunu hemen terk etmeyeceği, yerine geçecek isim belirleninceye kadar şu anki görevini sürdüreceği de bildirildi.

Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade veren Hicks'in, soruşturmanın bundan sonraki safhalarında da gündeme gelebileceği belirtilmişti.

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Beyaz Saray İletişim Direktörü istifa etti
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