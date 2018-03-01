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Başkanı Infantino'dan Cumhurbaşkanı Ruhani'ye flaş çağrı

Başkanı Gianni Infantino, ile arasında yaşanan sorunlara ilişkin ile siyasetin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Infantino, 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2018 FIFA açılış törenine İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer'in yanısıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de açılış törenine davet ettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 18:13
FIFA Başkanı Infantino'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye flaş çağrı

resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer ile görüşen Infantino, 2018 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Infantino un herkes için olduğuna işaret ederek, siyasetin futboldan, futbolun da siyasetten ayrı tutulması gerektiğini belirtti.

"ÇÖZÜLEMEYECEK BİR SORUN DEĞİL"

İran ile milli takımlarını dünya kupası maçlarında ağırlayacaklarını ve bunun çözülemeyecek bir sorun olmadığını dile getiren Infantino, "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki tüm insanlığa yetecek kadar sorunumuz var. Siyasi tartışmalarımız çok fazla. Ancak futbol tüm dünya içindir. Herkesin kendi topraklarında ev sahipliği yapabilecek duruma gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Infantino, Sultanifer'i 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2018 FIFA Dünya Kupası açılış törenine davet etti.

Öte yandan Infantino'nun İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de açılış törenine davet ettiği bildirildi.

FIFA'ya 100 milyon dolarlık sprey davası

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden İran ve Suudi Arabistan, gruplarında ilk iki sırayı alarak finallere katılmaya hak kazanmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN, İRAN'A GELMEK İSTEMİYOR

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2016 yılında Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde İran'la yapılacak karşılaşmaların bu ülkede oynanmasını kabul etmediğini açıklamıştı.

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FIFA Başkanı Infantino'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye flaş çağrı
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