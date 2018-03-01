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'da yanardağ patlaması!

’nın güney batısında yer alan ’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 16:27
Japonya'da yanardağ patlaması!

Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Kyushu Adası'nda bulunan 1421 metre yüksekliğindeki 'nda yerel saatle 11.00'de patlama olduğu ifade edildi.

Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri sınırında bulunan yanardağın kül püskürtmeye devam ettiği belirtildi. Bölgede üçüncü seviyede alarm verildi. Yöre halkına yanardağın 2 kilometre çevresine yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Yanardağda en son 2017 yılında patlama meydana gelmiş, yaklaşık 2,5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmüştü.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

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Japonya'da yanardağ patlaması!
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