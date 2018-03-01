Putin: Erdoğan Guta’da aracı

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının ardından ilk kez Doğu Guta
'dan sivillerin 'oldukça büyük bir konvoy' halinde tahliye edildiğini, tahliye anlaşmasının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın araya girmesi sayesinde sağlandığını açıkladı. Putin'in bu sözlerinden sonra bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor" dedi. Bu arada Esad rejimi ve destekçileri, BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'yı hedef almayı sürdürdü. Dün gerçekleşen saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi. Ateşkes sonrası 3 günde ise 17'si çocuk, 11'i kadın 68 sivil hayatını kaybetti.