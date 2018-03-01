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/'ya katılan eski İngiliz askeri 2'nci kez hakim karşısında

Terör örgütü / saflarına katılan İngiliz i Jim Matthews, İngiliz terörle mücadele yasası kapsamında ikinci kez hakim karşısına çıktı. Matthews, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ve 'de "Terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “Terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 18:16
PYD/PKK'ya katılan eski İngiliz askeri 2'nci kez hakim karşısında

'daki Mahkemesinde ikinci kez görülen davada Matthews'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki duruşmanın Mayıs ayında yapılacağını duyururken Kasım ayında da davanın sonuçlanacağını açıkladı. Matthews'in pasaportuna bir önceki duruşmada Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde el konulmuş bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyuması şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

PYD/PKK’ya katılan İngiliz asker terörden yargılanacak

Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi aynı şartların bir sonraki mahkemeye kadar devamına karar verdi. Matthews, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ve 'de "Terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve "Terör eylemine hazırlık" ile suçlanıyor.

PYD/PKK’YA KATILAN İNGİLİZ ASKER TERÖRDEN YARGILANACAK

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PYD/PKK'ya katılan eski İngiliz askeri 2'nci kez hakim karşısında
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