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'yle dalga geçtiler

'de yaklaşık 20 gündür devam eden sondaj geriliminde 'nin hamlelerine cevap veremeyen , Yunan ve Rum basını tarafından dalga konusu oldu. Bazı gazeteler yayımladıkları karikatürler ile ni eleştiri bombardımanına tuttu.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 19:28
Rum Yönetimi'yle dalga geçtiler

'ta yayımlanan Politis gazetesi 'nin 'deki doğalgaz arama faaliyetlerine engel olmasının Güney Kıbrıs'ın 6 yıllık planlarını etkileyecek nitelikte olduğunu yazdı. Türkiye'nin üç hedefli bir strateji izleyerek başarıya ulaştığını belirten gazete, geniş yer verdiği 'Türkler Krizi Nasıl Planladı' başlıklı haber-analizinde Türkiye'nin hamlelerinin ve gibi tüm enerji aktörlerini etkilediğini vurguladı.

KAĞIT GEMİLİ ALAY
Analizde GKRY'nin bölgedeki Türk baskısı ile başa çıkabilmek için savaş gemisi gönderme imkân ve kabiliyetine sahip olmadığı, enerji programının iptal edilmesi karşısında uğrayacağı zarar ile başa çıkamayacağı ve bölgedeki büyük çaplı bir krizin girdabından çıkamayacağı yorumu da yer aldı. Gazete durumla ilgili olarak hem Güney Kıbrıs lideri Anastasiyadis'i hem de Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'u eleştiren, alaya alan bir karikatür de yayımladı. Karikatür'de Rum lider Anastasiyadis, kağıttan bir gemi içinde Türkiye'nin muhafazasındaki sondaj bölgesini gözetlemeye çalışıyor. Hemen arkasında ise Yunanistan savunma bakanı küçük bir tekne ile kürek çekiyor.

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Rum Yönetimi'yle dalga geçtiler
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