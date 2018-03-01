Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Venezuela'da çatışma: 7 ölü

'da çatışma: 7 ölü

'nın sınırındaki Tachira eyaletinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından paramiliter gruplara üye 7 kişi öldürüldü.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 07:07
Venezuela'da çatışma: 7 ölü

Tarım Bakanı ve Tachira eyaletinin güvenliğinden sorumlu Freddy Bernal, Urena kenti kırsalında meydana gelen olaya ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.

Bernal, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda narkotrafikçi silahlı suç örgütlerinde Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) ya da Clan del Golfo üyesi olduğu değerlendirilen 2'si kadın 7 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.


Güvenlik güçlerinin bölgedeki mücadelelerinin süreceğine dikkati çeken Bernal, ayrıca operasyonda üç araç, bir motosiklet ve 7 silah ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kolombiya basınındaki haberlerde de öldürülenlerin birinin Kolombiya vatandaşı olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela'da çatışma: 7 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN