Venezuela'da çatışma: 7 ölü

Venezuela Tarım Bakanı ve Tachira eyaletinin güvenliğinden sorumlu Freddy Bernal, Urena kenti kırsalında meydana gelen olaya ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.

Bernal, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda narkotrafikçi silahlı suç örgütlerinde Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) ya da Clan del Golfo üyesi olduğu değerlendirilen 2'si kadın 7 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.



Güvenlik güçlerinin bölgedeki mücadelelerinin süreceğine dikkati çeken Bernal, ayrıca operasyonda üç araç, bir motosiklet ve 7 silah ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kolombiya basınındaki haberlerde de öldürülenlerin birinin Kolombiya vatandaşı olduğu belirtildi.