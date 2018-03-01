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Yalan bilgilendirme yapan ’ya uyarı

Giriş Tarihi: 1.3.2018
Yalan bilgilendirme yapan Fransa’ya uyarı
Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy, "Cumhurbaşkanlarının yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın yaptığı açıklamada belirtilenin aksine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BMGK kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmamıştır" dedi. Aksoy, "Görüşmenin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz iletilmiştir" dedi.
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Yalan bilgilendirme yapan Fransa’ya uyarı
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