Yalan bilgilendirme yapan Fransa’ya uyarı

Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy, "Cumhurbaşkanlarının yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın yaptığı açıklamada belirtilenin aksine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BMGK kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmamıştır" dedi. Aksoy, "Görüşmenin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz iletilmiştir" dedi.