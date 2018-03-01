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’nin kontrolündeki bölgelerde 20 ABD askeri üssü kuruldu”

Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD’nin ’de / kontrolündeki bölgelerde 20 kadar üs kurduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 12:49
“YPG’nin kontrolündeki bölgelerde 20 ABD askeri üssü kuruldu”

Venediktov, Rus basınına 'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venediktov, "Suriye krizinde devam eden dış etkenler istikrar ve barışın geri gelmesine engel oluyor. Örneğin, 'nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 20 ABD askeri üssü kuruldu." ifadelerini kullandı.

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Silah sevkiyatıyla ilgili Venediktov, "YPG'ye gerçekten de en modern silahlar sağlanıyor. Modern silah sevkiyatları ve YPG çevreleri içinde ayrılıkçı duyguların teşvik edilmesi 'yi Suriye'nin kuzeyinde Afrin bölgesinde askeri operasyon yapmaya kışkırttı." değerlendirmesinde bulundu.

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