“YPG’nin kontrolündeki bölgelerde 20 ABD askeri üssü kuruldu”

Venediktov, Rus basınına Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venediktov, "Suriye krizinde devam eden dış etkenler istikrar ve barışın geri gelmesine engel oluyor. Örneğin, YPG'nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 20 ABD askeri üssü kuruldu." ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTTI"

Silah sevkiyatıyla ilgili Venediktov, "YPG'ye gerçekten de en modern silahlar sağlanıyor. Modern silah sevkiyatları ve YPG çevreleri içinde ayrılıkçı duyguların teşvik edilmesi Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde Afrin bölgesinde askeri operasyon yapmaya kışkırttı." değerlendirmesinde bulundu.