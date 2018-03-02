ABD, YPG’li teröristlere 20 üs kurdu

ABD
'nin terör örgütü PKK
'nın Suriye
uzantısı YPG
'nin kontrolünde kurduğu askeri üslerine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Rusya Güvenlik Konseyi'nin raporuna göre ABD, Suriye'nin kuzeyinde PYD
'nin silahlı kanadı YPG'nin kontrolünde olan bölgelere 20 askeri üs kurdu. Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Suriye'deki barış ve istikrarı ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurması gibi dışarıdan müdahalelerin bozduğunu belirtti.
Söz konusu askeri üsler hakkında geçtiğimiz aylarda Anadolu Ajansı (AA) da özel bir haber dosyası yayımlamıştı. Haberde, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelerde 2 hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulundurduğu kaydedilmişti.
Öte yandan, Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra geçen sene bölgeden kaçan Talal Silo, ABD ile PKK/PYD'nin işbirliğinin detaylarını anlatmıştı. İtiraflarıyla ABD'yi zora sokan Silo, "Birçok silah ve mühimmat Türkiye
hedef almasın diye ABD'lilerin olduğu (üslere) yerlere bırakılıyordu" demişti. "TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTTILAR"
Türkiye'nin milli güvenliğini muhafaza etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na değinen Venediktov, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'yi destekleyen askeri faaliyetleriyle Türkiye'yi kışkırttığını belirtti. Venediktov, "YPG'ye gerçekten de en modern silahlar sağlanıyor. Modern silah sevkıyatları ve YPG çevreleri içinde ayrılıkçı duyguların teşvik edilmesi Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde Afrin bölgesinde askeri operasyon yapmaya kışkırttı" ifadelerini kullandı. 600 ABD ASKERİ IRAK SINIRINDA
Washington yönetiminin terörle mücadeleye söylemleri ve uygulamalarının birbirleriyle uyuşmadığını belirten Rus yetkili, "Ayrıca ABD'nin El Tanf'ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal etmesi de hayret verici" dedi. Dün ayrıca Suriye-Irak sınırındaki Tanf bölgesine deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşan zırhlı araç destekli muharip 600 ABD askeri sevk edildiği iddia edildi.