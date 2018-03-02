Afrika ülkesinde peş peşe saldırılar

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou terör saldırısına hedef oldu.

Patlayan bombanın ardından başkentin merkezinden silah sesleri duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı'nda patlayan bombayla birlikte maskeli saldırganlar ateş açarak saldırıya geçti.

Fransa Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı resmi açıklamayla elçilik binası ve Fransız Enstitüsü'nün saldırı altında olduğunu duyurdu ancak dakikalar sonra mesaj değiştirildi, elçiliğe herhangi bir saldırı düzenlenmediği belirtildi. Resmi açıklamada, Fransız vatandaşlarının bulundukları yerde saklanmaları istendi.

Teröristerin şehir merkezinde hedef aldığı yerler arasında İçişleri Bakanlığı binası ve Birleşmiş Milletler temsilciliği de vardı.

Yetkililer, çatışmanın ardından dört saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.