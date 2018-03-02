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ülkesinde peş peşe saldırılar

ülkesinin başkenti Ouagadougou'da patlayan bombaların ardından silah sesleri duyuldu. Şehir merkezindeki İçişleri Bakanlığı ve BM temsilciği saldırıya uğradı. Saldırı altında olduğunu Facebook mesajıyla duyuran Büyükelçiliği, dakikalar sonra düzeltme yayınladı ve elçilik binasının hedef alınmadığını açıkladı. Yetkililer, dört saldırganın öldürüldüğü bilgisini veriyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:58
Afrika ülkesinde peş peşe saldırılar

Batı ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou terör saldırısına hedef oldu.

Patlayan bombanın ardından başkentin merkezinden silah sesleri duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı'nda patlayan bombayla birlikte maskeli saldırganlar ateş açarak saldırıya geçti.

Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı resmi açıklamayla elçilik binası ve Fransız Enstitüsü'nün saldırı altında olduğunu duyurdu ancak dakikalar sonra mesaj değiştirildi, elçiliğe herhangi bir saldırı düzenlenmediği belirtildi. Resmi açıklamada, Fransız vatandaşlarının bulundukları yerde saklanmaları istendi.

Teröristerin şehir merkezinde hedef aldığı yerler arasında İçişleri Bakanlığı binası ve Birleşmiş Milletler temsilciliği de vardı.

Yetkililer, çatışmanın ardından dört saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

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Afrika ülkesinde peş peşe saldırılar
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