Almanya: Putin'in açıklamalarından endişe duyuyoruz

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki basın toplantısında, Rusya'nın, bir süredir nükleer silahlar dahil olmak üzere silah sistemlerinde modernleşmeye gittiğine dikkati çekerek, "Rusya'daki başkanlık seçimlerine 2 haftadan biraz daha fazla bir süre kala Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni silah sistemlerinin geliştirildiği yönünde dün yaptığı açıklamalar bizi endişelendiriyor." diye konuştu.

Rusya'daki silahların modernleştirilmesi sürecinin, uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı olduğu yönünde şüphelerin de bulunduğunu ifade eden Seibert, "Bizi burada Rusya'nın genel güvenlik politikasıyla ilgili tutumu da endişelendiriyor." dedi.

Rusya'nın, Kırım'ı devletler hukukuna aykırı bir şekilde ilhak ettiğini, komşularını tehdit ettiğini ve silahsızlanma kontrollerinden bilinçli bir şekilde kaçındığını belirten Seibert, "Rus silah sistemlerinin Suriye'de kullanılmasını özellikle büyük bir endişe ile izliyoruz." şeklinde konuştu.

"MÜZAKERELER SÜRDÜRÜLMELİ"

Suriye halkının içinde bulunduğu kötü durumun dikkate alındığında silah sistemlerinin üstünlüğünden gurur duyulması için hiçbir neden olmadığını ve Rusya'nın, uluslararası anlaşmalara uymadığı yönündeki şüpheleri gidermesi gerektiğini kaydeden Seibert, Rusya'nın silah kontrolü ve silahsızlanma konusunda müzakereleri sürdürmesi gerektiğini söyledi.

"Dünkü açıklamalar bu konuda fazla yardımcı olmadı." diyen Seibert, Rus hükümetinin, Batılı ülkelerin kendilerini dinlenmediği şeklindeki açıklamalarını da reddederek, Alman hükümetinin Suriye ve Ukrayna gibi zor konularda da her zaman Rusya ile diyaloğu desteklediğini ifade etti.

NATO'nun füze savunma sistemlerinin de Rusya'nın iddia ettiği gibi bu ülkeyi tehdit etmediğini ve sadece Avrupa'nın savunmasına yönelik olduğunu yineleyen Seibert, "Silahlanma yarışı hiç kimsenin çıkarına olamaz." dedi.

KREMLİN: "RUSYA SİLAHLANMA YARIŞINDA YER ALMAYACAK"

Kremlin Sözcsü Dmitry Peskov, Rusya'nın silahlanma yarışında yer almayacağını söyledi.

Kremlin Sözcsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın silahlanma yarışında yer almayacağını, yeni silah geliştirmesinin, ABD'nin Anti Balistik Füze Antlaşması'ndan (ABM) çekilmesine verilen cevaptan başka bir şey olmadığını söyledi. Peskov, "Rusya silahlanma yarışında yer almayacak. Bu, ABM anlaşmasının işlevsiz hale getirilmesi, ABD'nin ABM Antlaşmasından çekilmesi ve diğer taraftan uzun vadede stratejik ve nükleer eşitliği bozan ve aslında Rusya'nın stratejik güçlerini etkisiz hale getiren küresel bir füze savunma sistemi oluşturma konusuna verilen tepkiden başka bir şey değildir" şeklinde konuştu. Peskov ayrıca, uluslararası istikrar ve güvenlik anlamında nükleer üçlünün caydırıcı bir unsur olduğunun bilindiğini ve kabul gördüğünü söyledi.