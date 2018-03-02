“BM kararı Afrin’i kapsamıyor”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes
kararına ilişkin, "Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir. Bir daha okumalarında fayda var" dedi. Bozdağ ayrıca "Karara baktığınız zaman bazı yerleşim yerlerinin ismi sayılıyor. Doğu Guta
, Rakka, başka yerler sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yoktur. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele, bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı
, Afrin bölgesindeki terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak, son teröristi orada etkisiz hâle getirmek ve bölgede huzur, barış, istikrar ve güveni yeniden tesis etmek hedefiyle başlatılmış ve başarıyla bugüne kadar sürdürülmüştür, bundan sonra da devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Türk askeri Afrinlilere insani yardımlar da ulaştırıyor. TERÖRİSTLERİ KORUMA YARIŞINA TUTULDULAR
Türkiye'nin
terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, ABD ve Batı'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Önce Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapılarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "BM ateşkes kararı Afrin'i de kapsamalı" dediği ileri sürülmüştü. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ve son olarak dün de Almanya'dan ateşkesin Afrin'i de kapsadığına dair açıklamalar geldi. Aynı ülkeler Suriye'deki tüm ateşkes süreçlerinde birçok terör örgütüne karşı kendi operasyonlarını ise aralıksız sürdürdü. Yorumlarda "Söz konusu terör örgütü YPG olunca Batı yine ikiyüzlülüğünü gösterdi" denildi.