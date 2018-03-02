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Erdoğan, Senegal’den resmi törenle uğurlandı

, Senegal’deki temaslarının ardından resmi törenle uğurlandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’den resmi törenle uğurlandı

turunun 3 durağı olan Senegal'den resmi törenle uğurlandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından havaalanında yolcu edilen Erdoğan ve beraberindeki heyet, batı Afrika turunun son durağı olan Mali'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den resmi törenle uğurlandı

ERDOĞAN MALİLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'deki temasları kapsamında mevkidaşı Boubacar Keita ile görüşecek.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilecek imza töreninin ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’den resmi törenle uğurlandı
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