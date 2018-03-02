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yerle bir

Giriş Tarihi: 2.3.2018
Doğu Guta yerle bir
'de rejiminin ablukada tuttuğu ve kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği 'da, havadan çekilen görüntülerde hayat belirtileri kalmayan bir enkaz kente dönüştüğü dikkat çekti. Anadolu Ajansı, Doğu Guta'nın Duma ilçesini insansız hava aracıyla (İHA) görüntüledi. Duma'nın farklı mahallelerinin çekildiği görüntülerde, sivil yerleşimlerin yıkılmış apartmanlar, yerle bir olmuş yollar ve tahrip olmuş araçlarla kaplandığı kaydedildi. Yıkımın nispeten az yaşandığı mahallelerde, dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları görüntüye yansıdı. Duvarları yıkılmış odalarda, savaş öncesindeki yaşamı anımsatan eşyalar seçilebiliyor. 'nın her gün 09.00- 14.00 arasında uygulamaya koyduğu ateşkes boyunca siviller tahliye edilmeye çalışılıyor. Ancak BM'nin ateşkes kararına rağmen Esad'ın vurmaya devam ettiği Doğu Guta'ya hala insani yardımlar giremedi.
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Doğu Guta yerle bir
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