Doğu Guta'da büyük katliam: 12 günde 674 sivil hayatını kaybetti!

Esed rejimi Doğu Guta'ta ateşkese rağmen sivillere saldırmaya devam ediyor.

BM ve bir çok kuruluşun çağrılarına rağmen sivil katliamına devam eden katil Esed rejimi son 12 günde düzenlediği saldırılarda çocukların da içinde bulunduğu 674 sivili katletti...

Süren saldırılar ve son haftalardaki artan şiddet nedeniyle, sivillerin büyük bölümü halen sığınaklardan çıkmaya korkuyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), iki gün önceki açıklamasında, Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve yabancı grupların 19-27 Şubat dönemindeki şiddetli hava ve kara saldırılarında 107'si çocuk, 76'sı kadın toplam 560 sivil yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Doğu Guta havadan görüntülendi