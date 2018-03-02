Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İspanya'nın İslam'a saldırı 2017 raporu yayımlandı

'nın İslam'a saldırı yayımlandı

'da geçen sene 386'sı medya ve internet ortamında olmak üzere toplam 546 k saldırı kayıt altına alındı. İslamafobik saldırılarda yüzde 51 ile ilk sırada yer alırken, Endülüs yüzde 22 ile onu takip etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 22:56
İspanya'nın İslam'a saldırı 2017 raporu yayımlandı

'da geçen yıl 546 k saldırının yaşandığı, saldırılarda kadın ve çocukların yanı sıra camilerin de hedef alındığı bildirildi.

İslamofobi'ye Karşı Vatandaş Platformu adlı sivil toplum kuruluşu, "İspanya'da İslamofobi "nu yayımladı.

ÖN YARGILAR ARTTI, İSLAM KARŞITI KAMPANYALAR YÜRÜTÜLDÜ

Rapora göre, İspanya'da değişik siyasi görüşlerden parti liderlerinin İslam konusundaki ön yargıları artarken, özellikle aşırı sağ ve Neo-Nazi gruplar İslamofobi konusunda aktif rol üstlendi. Aşırı sağcı gruplar tarafından sokak, medya ve internette tehdit içeren kampanyalar yürütüldü.

Geçen yıl 386'sı medya ve internet ortamında olmak üzere toplam 546 İslamofobik saldırı kayıt altına alındı. Saldırıların yüzde 48'i söylem düzeyinde genel olarak İslam dinini ve Müslümanları hedef alırken, yüzde 21'i kadınlara, yüzde 8'i erkeklere, yüzde 4'ü çocuklara, yüzde 7'si camilere yönelik yapıldı. Ayrıca göçmenler, Müslüman sanılan gayrimüslimler, Müslümanlara ait iş yerleri ile dernekler de saldırılara hedef oldu.

İsveç'te iki camiye ırkçı saldırı!

SALDIRILARIN YARISI KATALONYA'DA YAŞANDI

İslamofobik saldırılarda yüzde 51 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 22 ile Endülüs, yüzde 20 ile Valencia izledi.

Rapora göre, camilere yönelik saldırılar, ülkenin değişik bölgelerinde görülse de özellikle 'daki terör saldırısının ardından Katalonya'da artış gösterdi. Terör saldırısının ardından birkaç gün içinde ibadet yerlerinin yanı sıra Müslümanlara ait kurum ve iş yerlerine yönelik saldırıların sayısının 14'ü bulduğu Katalonya'da yeni cami açmak da zorlaştı.

İspanya'daki Müslümanlar cami istiyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'nın İslam'a saldırı 2017 raporu yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN