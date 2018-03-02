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İşte ’nın demokrasi anlayışı

Giriş Tarihi: 2.3.2018
İşte Almanya’nın demokrasi anlayışı
'da Bremen Eyalet Milletvekili Turhal Özdal, Afrin bölgesindeki terör örgütleriyle mücadeleye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na destek gösterisine katılınca yerel medya ve bazı partiler tarafından "savaş çığırtkanlığı yapmakla" suçlandı. Hıristiyan Demokrat Birliği Milletvekili Özdal, Yeşiller Partisi'nin internet sayfasında "fanatik milliyetçi" olmakla itham edildiğini ve hedef gösterildiğini belirtti. Terör örgütü destekçilerinin istedikleri zaman gösteri yaptığını belirten Özdal, "Bu nasıl bir anlayış, akıl almıyor. Gösteri sadece bir tarafın mı hakkıdır?" dedi.
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İşte Almanya’nın demokrasi anlayışı
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