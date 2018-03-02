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ve Trump telefonda Putin'in yeni silahlarını konuştu!

Almanya Hükümet Sözcüsü, Almanya Başbakanı Angela ile ABD Başkanı 'ın yaptıkları görüşmede Rusya'nın açıkladığı yeni silahlar konusunda endişelerini paylaştıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 14:30
Merkel ve Trump telefonda Putin'in yeni silahlarını konuştu!

Almanya Başbakanı Angela ile ABD Başkanı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya hükümet sözcüsü iki liderin görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in geliştirilen silahlarla ilgili açıklamalarından doğan endişelerini paylaştığını açıkladı. İki lider Putin'in açıklamalarının silah kontrolü çabalarına negatif etkileri olacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Merkel ve Trump'ın gündemindeki bir diğer konu da Suriye'de uygulanması kararı alınan ateşkesti. İki lider Esad yönetimi ile Rus ve İranlı müttefiklerinin BMGK kararını derhal uygulaması çağrısında bulundu.

Almanya hükümet sözcüsü Merkel ve Trump'ın Rusya'ya Doğu Guta'nın bombalanmasında yer almaması çağrısında bulundu.

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Merkel ve Trump telefonda Putin'in yeni silahlarını konuştu!
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