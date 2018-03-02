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Yarış hastanede bitti

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Giriş Tarihi: 2.3.2018
Yarış hastanede bitti
ABD'nin Arizona eyaletinde yüksek hızlı otomobiller arasında düzenlenen "kalkış yarışı" feci ya sahne oldu. 68 yaşındaki sürücü John Force ile 28 yaşındaki Jonnie Lindberg çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Force'un otomobilindeki yakıt sızıntısı patlamaya neden oldu. Bir anda alev topuna dönen otomobil, Lindberg'in kullandığı yarış aracına çarparak yavaşlayabildi. Force hastaneye kaldırılırdı. Lindberg ise tek başına parçalanmış aracından çıkmayı başardı. Kazadan iki sürücünün de ciddi yaralar almadan kurtulması mucize olarak değerlendirildi.
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Yarış hastanede bitti
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