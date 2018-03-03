99 yaşındaki adamdan dünya yüzme rekoru

Avustralya
'nın Queensland eyaletinde 99 yaşındaki George Corones 50 metrelik parkuru 56 saniye 12 salisede yüzerek dünya rekoruna imza attı. Nisan ayında 100 yaşına girecek olan Corones'in resmi bir etkinlikte yaptığı bu derecenin, kendi yaş kategorisinde yeni bir dünya rekoru olduğu açıklandı. Brisbane'de yaşayan Corones, sonuçtan çok memnun olduğunu, yüzmeye 80 yaşında egzersiz yapmak için geri döndüğünü belirtti. Derecenin, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FİNA) tarafından dünya rekoru olarak doğrulanması gerekiyor. Bu yaş grubunda dünya rekoru 1 dakika 31 saniye ile 2014'te kırılmıştı. Corones, bu rekoru 35 saniye ile geçti.