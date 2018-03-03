Işığa hasretler

Suriye
'de Esad rejiminin her geçen gün zulmünü artırdığı Doğu Guta
halkının içinde bulunduğu zor durumları Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri görüntüledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği ateşkes
e rağmen rejim bombardımanı altında olan Doğu Gutalı siviller, hayatta kalmak için yeraltı sığınaklarına çekildi. Dışarı çıkmaya korkan siviller bodrumlarda, gün ışığından, gıdadan ve temel ihtiyaçlardan mahrum bir hayat geçiriyor. Bodrumlarda çocukların korkularını yatıştırmak, temiz hava ve ışık girmesi için bazı tavanlara delikler açılması dikkat çekti. "ÇOCUKLARIMI DOYURAMIYORUM"
Eşini daha önce rejim saldırısında kaybeden Um Muhammed, "9 çocuklu bir anneyim. Yemin ederim çocuklarım 10 gündür aç. Çıkıp onlara biraz maydanoz ve marul gibi şeyler bulmaya çalışıyorum. Onların karnını doyuracak bir şey bulamıyorum. Onları yıkayamıyorum" dedi. 5 çocuk babası Ebu Velid de "Burada her türlü kriz yaşadık ve hepsine göğüs gerdik. Ancak son günlerde gördüklerimizin ve yaşadıklarımızın tarifi yok. Tarih boyunca hiç kimsenin başına gelmemiştir. Bu saldırılara ne çocuklar ne de yetişkinler dayanır" diye konuştu.
Suriye İnsan Hakları Ağı, Şubat 2018 raporunda Suriye'de 930'u Doğu Guta olmak üzere toplam 1389 sivilin öldüğünü duyurdu. Raporda rejim tarafından düzenlenen saldırılarda 203'ü çocuk, 179'u kadın, 1073 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Rapora göre Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 27'si çocuk, 77 sivil can verdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Esad rejiminin Doğu Guta'da insanlık suçu işlediğini, sorumluların yargılanmaktan kaçamayacağını söyledi.
Doğu Guta'daki 400 bin sivil, 5 yıldır açlık ve ilaçsızlık ile de mücadele ediyor. ABD'DEN RUSYA'YA TEPKİ
ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Doğu Guta'da insani koridorlar açıldığı" yönündeki açıklamalarına "Bölgede geçen cumartesi gününden bu yana 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu ateşkes kesinlikle işe yaramıyor. Rusya'nın 'insani koridor' açıklamaları şaka gibi. Rusya'nın kendisinin de oy verdiği Birleşmiş Milletler kararlarını uygulaması gerekiyor" yanıtını verdi. Nauert, Rusya'nın Suriye'de rejim güçlerini eğitip donatmaya devam ettiğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'da 30 günlük ateşkes kararı almıştı. #Benhalahayattayım Beşar Esad
rejimi ve destekçilerinin son iki haftada 127'si çocuk 674 sivili katlettiği Doğu Guta'da çocuklar, sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattı. Aktivistler ve çocuklar, bölgedeki felakete dikkati çekmek için başlattıkları kampanyada #Iamstillalive (ben hala hayattayım) etiketi ile destek talebinde bulunuyor. Kampanyaya katılan Doğu Gutalı çocuklar da ellerini kaldırarak "Ben hala hayattayım" mesajı verdi. Eymen isimli bir çocuk "Burada günlük 09.00-14.00 ateşkes var' diyorlar ama yalan söylüyorlar. Ateşkesin ortasında vuruyorlar. Herkes bize yalan söylüyor. Açlıktan ölüyoruz. Sıkıntı ile uyuyoruz. Sıkıntı ile uyanıyoruz" dedi.