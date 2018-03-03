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Kraliyet düğününe halk da davet edildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Kraliyet düğününe halk da davet edildi
tahtının vârislerinden ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın mayıs ayındaki düğününe halktan da davetliler katılacak. 19 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde yapılacak düğüne halktan 2 bin 640 kişinin davet edildiği kaydedildi. Bu davetlilerin gelin ile damadın gidiş gelişleri, diğer davetlilerin saraya varışlarını ve geçit törenini izleyecekleri kaydedilen açıklamada, "Çift, İngiltere'nin dört bir yanından kraliyet temsilcileri tarafından seçilecek, güçlü liderlik göstermiş ve topluma hizmet etmiş 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi" ifadelerini kullanıldı.
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Kraliyet düğününe halk da davet edildi
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