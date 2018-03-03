ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının etkileri Londra'da gerçekleştirilen konferansta masaya yatırıldı.

Middle East Monitor'un ev sahipliğinde yapılan konferansta Filistin sorunu tarihi bağlamı, Kudüs'ün yasal konumu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının etkileri ve Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin ele alındığı 4 oturum düzenlendi.

Konferans konuşmacılarından İsrail meclisindeki (Knesset) Arap Bloku milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, Kudüs'ün Filistin-İsrail sorununun en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"TRUMP, İŞGAL SÖYLEMİNİ BENİMSEDİ"

"Trump, işgal söylemini benimsedi. ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs'ün ilhakına karşı çıkan geleneksel pozisyonundan ayrıldı. Filistinlilere hiçbir şeylerinin olmadığını, İsrail'e ise her şeyin sahibi olduğunu söyleyerek bir anlaşma sağlayamazsınız. Bu ne Kudüs ne sınır ne mülteci ne de egemenlik sorununu çözmek değildir. Trump'ın Filistinli yetkililer ile hiçbir istişarede bulunmadığı çok açık."

"KUDÜS SORUNUN KALBİDİR"

Filistin'in Londra'daki Diplomatik Misyonunun Başkanı Manuel Hassassian da İsrail'in dünyaya bir demokrasi değil Apartheid rejimi olduğunu gösterdiğini ifade ederek "İsrail'de Arap vatandaşlar için demokrasi yok. Sadece Yahudiler için demokrasi var. Bir Kudüslü olarak konuşuyorum." dedi.

Filistin sorununa artık 2 devletli çözümün söz konusu olmadığını, bunun bir aldanış olacağını aktaran Hassassian, şunları kaydetti:

"Kudüs sorunun kalbidir. Kudüs'e adalet getirme yönündeki bütün girişimler başarısız kalırsa ben Kudüslülere güveniyorum. Kudüs'ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için Trump'a teşekkür ediyorum. İsrail'e iyilik yaptığını zannediyor ama İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda. ABD tarihin ve barışın yanlı tarafında yer almayı seçti."

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