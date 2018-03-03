Putin’in yeni füzeleri dünyanın gündeminde

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in önceki gün Federal Meclis'teki konuşmasında "Dünyanın her yerini vurabilecek nükleer füzelere sahibiz" sözleri için "Putin, kimleri tehdit etti" sorusu soruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yeni silahlarının ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlaline cevap olduğunu söyledi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Putin'in ifadelerini not ettik. Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez, zarar vericidir" dedi. Pentagon ise "Şaşırmadık. Rusya'yı uzun süredir izliyoruz. Tamamen hazırlıklıyız" yorumunda bulunmuştu.