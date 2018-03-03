Tedavi merkezinde yangın: 24 ölü

Azerbaycan
'ın başkenti Bakü'de önceki gün korkunç bir felaket yaşandı. Uyuşturucu Tedavisi Merkezi'nde yangın
çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezi'nde yangın çıktı. Açıklamaya göre, merkeze çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü. Resmi makamlar, olay yerinde 24 kişinin cesedinin bulunduğunu, 34 kişinin kurtarıldığını ve bunlardan 3'ünün hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik arızası nedeniyle çıktığı kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü ileri sürülmüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev yangının çıktığı hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangının neden kaynaklandığıyla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.