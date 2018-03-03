Türkiye-Rusya-İran buluşuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14 Mart'ta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun katılımıyla Türk-Rus Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı yapılacağını açıkladı. Zaharova, "14 Mart'ta 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı yapılacak. Toplantıya katılacak olan Lavrov ve Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlığını ele alacak" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceklerini açıkladı.