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10 soruda ABD-Rusya kavgasında 'nin pozisyonu!

Giriş Tarihi: 4.3.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 16:42
10 soruda ABD-Rusya kavgasında Türkiye'nin pozisyonu!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sınırsız menzilli füzelerle Amerika'ya meydan okumasının ardından Washington-Moskova hattında gerilim tırmandı. İki güç arasındaki kavganın boyutu nerelere sıçrayabilir, bu denklemde 'nin pozisyonu ne olur, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Putin'in sınırsız menzilli füzelerle Amerika'ya meydan okumasının ardından Washington-Moskova hattında gerilim tırmandı. İki güç arasındaki kavganın boyutu nerelere sıçrayabilir, bu denklemde Türkiye'nin pozisyonu ne olur?

Taha Dağlı Sabah.com.tr için yanıtladı...

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10 soruda ABD-Rusya kavgasında Türkiye'nin pozisyonu!
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