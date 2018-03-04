10 soruda ABD-Rusya kavgasında Türkiye'nin pozisyonu!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sınırsız menzilli füzelerle Amerika'ya meydan okumasının ardından Washington-Moskova hattında gerilim tırmandı. İki güç arasındaki kavganın boyutu nerelere sıçrayabilir, bu denklemde Türkiye'nin pozisyonu ne olur, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Putin'in sınırsız menzilli füzelerle Amerika'ya meydan okumasının ardından Washington-Moskova hattında gerilim tırmandı. İki güç arasındaki kavganın boyutu nerelere sıçrayabilir, bu denklemde Türkiye'nin pozisyonu ne olur?

Taha Dağlı Sabah.com.tr için yanıtladı...