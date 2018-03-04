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yakınında silah sesleri

ABD Gizli Servisi, yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 01:53
Beyaz Saray yakınında silah sesleri

Olayı Twitter hesabı üzerinden "son dakika" olarak duyuran Gizli Servis, yayımladığı mesajda, "Gizli Servis Personeli, 'ın kuzey çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı değerlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis, ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray'dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

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Beyaz Saray yakınında silah sesleri
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