Bin hasta tahliye bekliyor

Suriye savaşının en ağır insani durumlarından birine maruz bırakılan Doğu Guta'da, hastalar bombardıman ve Esad rejimi kuşatmasından kurtulmak için tahliye bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü, son iki haftada 700'e yakın kişinin katledildiği Doğu Guta'da tahliye bekleyen bin kadar hasta ve yaralı olduğunu açıkladı. Örgüt, 84 hastanın durumunun aciliyet taşıdığını, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya en kısa zamanda tıbbi malzeme taşımak istediklerini ancak bunun engellendiğini söyledi. Bu arada rejim güçleri, BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen dün de Doğu Guta'ya havadan ve karadan saldırılar düzenledi. İlk belirlemelere göre 21 kişi can verdi. Son 13 günde ise ölenlerin sayısı 718'e ulaştı.

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