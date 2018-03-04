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Çekya bıraktı terör mitingine koştu

Giriş Tarihi: 4.3.2018
Çekya bıraktı terör mitingine koştu

ÇEKYA'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü /'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Almanya'da ortaya çıktı. Başkent Berlin'de terör örgütü /PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan Müslüm burada bir konuşma yaptı. Brandenburg Kapısı önündeki mitingde bölücü başı Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak destek oldu. Miting öncesi yapılan yürüyüşte PKK yandaşlarının polise sopa ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları, 4 polisin yaralandığı, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Çekya bıraktı terör mitingine koştu
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