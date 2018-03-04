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"’ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için..."

Knesset Arap Bloku milletvekili Tıybi, "lilere hiçbir şeylerinin olmadığını, ’e ise her şeyin sahibi olduğunu söyleyerek bir anlaşma sağlayamazsınız" dedi. Filistin’in ’daki Diplomatik Misyonunun Başkanı Hassassian ise, "’ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için ’a teşekkür ediyorum. İsrail’e iyilik yaptığını zannediyor ama İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda" değerlendirmesinde bulundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 01:53
Kudüs’ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için...

Başkanı Donald 'ın ülkesinin büyükelçiliğini 'den 'e taşıma kararının etkileri 'da gerçekleştirilen konferansta masaya yatırıldı.

Middle East Monitor'un ev sahipliğinde yapılan konferansta sorunu tarihi bağlamı, Kudüs'ün yasal konumu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının etkileri ve Filistin topraklarındaki işgalinin ele alındığı 4 oturum düzenlendi.

Konferans konuşmacılarından İsrail meclisindeki (Knesset) Arap Bloku milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, Kudüs'ün Filistin-İsrail sorununun en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"TRUMP, İŞGAL SÖYLEMİNİ BENİMSEDİ"

"Trump, işgal söylemini benimsedi. ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs'ün ilhakına karşı çıkan geleneksel pozisyonundan ayrıldı. Filistinlilere hiçbir şeylerinin olmadığını, İsrail'e ise her şeyin sahibi olduğunu söyleyerek bir anlaşma sağlayamazsınız. Bu ne Kudüs ne sınır ne mülteci ne de egemenlik sorununu çözmek değildir. Trump'ın Filistinli yetkililer ile hiçbir istişarede bulunmadığı çok açık."

"KUDÜS SORUNUN KALBİDİR"

Filistin'in Londra'daki Diplomatik Misyonunun Başkanı Manuel Hassassian da İsrail'in dünyaya bir demokrasi değil Apartheid rejimi olduğunu gösterdiğini ifade ederek "İsrail'de Arap vatandaşlar için demokrasi yok. Sadece Yahudiler için demokrasi var. Bir Kudüslü olarak konuşuyorum." dedi.

Filistin sorununa artık 2 devletli çözümün söz konusu olmadığını, bunun bir aldanış olacağını aktaran Hassassian, şunları kaydetti:

"Kudüs sorunun kalbidir. Kudüs'e adalet getirme yönündeki bütün girişimler başarısız kalırsa ben Kudüslülere güveniyorum. Kudüs'ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için Trump'a teşekkür ediyorum. İsrail'e iyilik yaptığını zannediyor ama İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda. ABD tarihin ve barışın yanlı tarafında yer almayı seçti."

BM'den ABD Başkanı Trump'a Kudüs reddi

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