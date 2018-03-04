Prostat kanseri birkaç günde teşhis edilecek

İNGİLTERE'NİN Imperial College London Üniversitesi'deki bir grup bilim insanı prostat kanserini birkaç gün içinde teşhis edebilecek bir yöntem geliştirmeyi başardı. Doktor Haşim Ahmed'in başında bulunduğu ekip, prostat kanseri tanısı için altı haftalık süreci birkaç gün gibi kısa bir süreye düşürdüklerini açıkladı. En yaygın kanser türlerinden prostat kanserinin belirlenmesi için 2.2 milyon dolarlık çalışmada, en iyi MRI tarayıcıları ve en iyi teknikler kullanıldı. Bu hizmetle, önümüzdeki iki yıl içinde 5 bin prostat kanserinin test edilmesi amaçlanıyor. Yeni yöntemin bekleme süresini çok kısalttığını belirten Haşim Ahmed, bunun tedavi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

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