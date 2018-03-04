Rusya Ukrayna'nın doğalgazını kesti

Merkezi İsveç'te bulunan uluslararası tahkim mahkemesi, çarşamba günü Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmetti.



Mahkeme, Rusların, Ukrayna doğalgaz firması Naftogaz'a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.



Buna karşılık gazprom, bu ay itibarıyla Ukrayna'ya doğalgaz akışını kesti, Ukrayna'nın sevkiyat için yaptığı ön ödemeyi geri gönderdi. Ukrayna hükümeti bu hamle karşısında enerji tasarrufu için kreş, okul ve üniversiteleri tatil etti.



Elektrik santrallerine de doğalgaz yerine petrol kullanımı talimatı verildi. Ukrayna, Polonya'dan doğalgaz satın aldı. Naftogaz, bu süre zarfında Gazprom ile uzlaşma arayacağını bildirdi.

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