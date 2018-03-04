Senegal basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgârı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun 3'üncü ayağı Senegal'e yaptığı iki günlük ziyaret, ülke basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın Türkiye-Senegal arasında kalkınma alanında iş birliği sağlanması adına gösterdiği çaba ve Türkiye Maarif Vakfı'nın ülkedeki okullara verdiği destek büyük yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen yayın organları, Türkiye ile Senegal arasındaki dostluk ve iş birliğinin adeta tercümanı oldu. Fransızca ve ülkenin yerel dili Wolofça yayın yapan çok sayıda TV kanalı, Erdoğan'ın temaslarını canlı verdi.

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? Fransızca yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden L'Observateur, ziyareti "Erdoğan'ın savaşçı konuşması" manşetiyle gördü. Gazetenin ana sayfasında, Erdoğan'ın ziyaret sırasında sarf ettiği "Kültür ve ahlâkımız Afrika'nın istismar edilmesine müsaade etmez", "5 ülke tüm dünya ülkelerinin kaderini belirleyemez" ve "FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor" gibi cümleleri spot başlık olarak yayımlandı. Erdoğan'ın ziyaretine günler kala "Hoş Geldiniz" yazılı Türkçe manşetiyle basılan Le Soleil de "Senegal ve Türkiye arasında 430 milyon dolarlık başarı" manşetini attı. İki ülke arasında demiryolu inşası, hidrokarbür ve turizm alanında yapılan anlaşmalardan bahseden gazetede BM'de gidilmesi gereken reform konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in aynı görüşte olduğuna dair haberler yer aldı. Sud Quotidien gazetesi de "Dakar ve Ankara arasında samimi iş birliği" başlığını kullandı. Ülke basınında Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesinde "Dakar, 28 Şubat Çarşamba günü uluslararası diplomasi satrancında verimli hamleler yapan güçlü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor" ifadeleri kullanılmıştı.