Harekat başından bu yana 131 nokta teröristlerden temizlendi

TSK, dün akşam saatlerinde yaptığı son açıklamada harekat kapsamında 2516 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi

SON 24 SAATTE 178 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığı bu sabah yapılan açıklamada harekatın başından bu yana, 178'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 612 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ŞEYH HADİD BELDESİ DE KURTARILDI

Afrinin Şeyh Hadid Beldesi ve Mustakan köyü de terör unsurlarından arındırıldı. Bülbül ve Raco'nun ardından Şeyh Hadid, Afrin'de kurtarılan üçüncü belde oldu. Harikat başından beri kurtarılan yerleşim yeri sayısı 131'e yükseldi.

Hürriyet'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in doğusundaki Şeyh Hadid beldesinde çatışmaların ardından öğle saatlerinde kontrolü sağladı. Belde dışında direnen bazı teröristler ile çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Mustakan ve Haci Halil köyleri de dün terör unsurlarından arındırıldı. Ayrıca dün Şeran Beldesi'ne bağlı Ali Bedirli ve Kırıklı köyleri de dün terör unsurlarından temizlendi.

Racu'dan yeni görüntüler

DÜN NELER YAŞANDI?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtında önemli bir aşama olarak değerlendirilen Raco beldesinde hâkimiyeti sağladı. Raco merkezine yönelik operasyon 8 saatte tamamlandı. Böylece Raco, Bülbül'den sonra ele geçirilen ikinci büyük belde oldu.

Öncelikli hedefi Afrin kent merkezini terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemek olan Zeytin Dalı harekâtında dün çok önemli bir aşama geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin'e batıdan girişte stratejik öneme sahip, karayolu kavşakları ile tren yolunun olduğu, tepelik yerlere kurulu Raco beldesinin merkezi olarak değerlendirilen yerleşim alanının sınırından giriş yaptı. Çevre mahalleleri ele geçirilen Raco'nun merkezine yönelik, sabah saat 07.00 sıralarında, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin desteğiyle ilerleyiş başladı.

ESAD VE PYD BAYRAKLARI İNDİRİLDİ

Raco'nun merkezine ilerleyişte JÖH ve PÖH'ler, teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) kurdukları tuzakları da imha etti. Ve saatler 15.00'i gösterdiğinde Mehmetçik kent merkezinde tam hâkimiyeti sağladı. Bu operasyon yaklaşık 8 saatte tamamlandı. Teröristlerin boşalttığı evler tek tek arandı. Evlerin çatılarında bulunan Suriye rejimi ile terör örgütü PYD/YPG'ye ait bayrak ve flamalar indirilerek yerine ÖSO bayrakları asıldı. Askeri kaynaklar, sivillerin zarar görmemesi için birliklerin büyük özen gösterdiğini, bu nedenle ilerleyişin de zaman aldığı bilgisini verdiler. Raco'daki ilerleyişe Fırtına obüsleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA), savaş uçakları, ATAK helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teröristlerin kaçış ve ikmal yollarını vurdu.





AFRİN-CİNDERES YOLU KAPANABİLİR

Afrin'in batısında bu önemli gelişme yaşanırken, güneyde Raco'dan daha stratejik öneme sahip Cinderes yakınlarında da ilerleme kaydedildi. TSK ve ÖSO, güneyini çevrelediği Cinderes'in doğusundaki Ramadiye, Hamilek ve Badanli köylerini teröristlerden temizledi. TSK ve ÖSO birlikleri böylece, Afrin ile Cinderes arasındaki yolu her an kesme olanağına kavuştu. Cinderes karşısındaki Reyhanlı'ya dün öğle saatlerinde yoğun asker ve zırhlı araç takviyesi dikkat çekti.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Harekatın başından bu yana Afrin'de 2'si belde merkezi, 96'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 126 noktayı ele geçirildi.

134 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 102'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 134 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Halilo, Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid belde merkezi, beldeye bağlı Soğulcak, Aranda Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya ve Bafliun Dağları, Bafliun, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.