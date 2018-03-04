Yanlış hastaya beyin ameliyatı

KENYA merkezli Kenyatta Hastanesi sağlık çalışanları, ölümcül bir hataya imza attı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda hastaneye sedyeyle bilinci kapalı iki hasta getirildi. Birinin beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilmesi diğerinin ise kafasındaki şişlik sebebiyle görülmesi gerekiyordu. Ancak iki hastanın künyelerinin karışması sonucunda yanlış hasta beyin ameliyatına alındı ve doktorlar, hatayı ameliyata başladıktan saatler sonra, beyinde pıhtı olmadığını görünce fark etti. Kenyatta Hastanesi hatadan dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirtirken olayla ilgili dört sağlık personelinin açığa alındığını açıkladı. Daha önce cinsel saldırılar ve bebek hırsızlıkları iddialarıyla gündeme gelen hastanenin müdürü Lily Koros skandalı nedeniyle açığa alındı.

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