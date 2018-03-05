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86 yaşında kızak keyfi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
86 yaşında kızak keyfi

Sibirya soğuklarının hayatı durdurduğu İrlanda'nın Cork şehrinde 86 yaşındaki Eileen Maguire'ın kızakta torunuyla kaydığı fotoğraf, da binlerce kişi tarafından beğenildi. 'nin "doğudan gelen canavar" ismini verdiği kar fırtınası ve soğuklar birçok insanın kâbusu olurken Maguire anın tadını çıkaranlardandı. Eileen'in torunuyla beraber Sweeney Tepesi'nden kızakla aşağı kaydığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Eileen "İlk başta korktum ama torunum Jack arkamda oturduğu için güvende olduğumdan emindim" dedi. "Evde duramıyorum" diyen Maguire, haftada birkaç kez tenis oynuyor ve yüzüyor.

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86 yaşında kızak keyfi
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