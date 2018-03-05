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ABD'den sonra Guatemala 'deki elçiliğini 'e taşıyacak!

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Washington'da yaptığı açıklamada Mayıs ayında ABD'den iki gün sonra 'deki büyükelçiliklerini 'e taşıyacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 10:37
ABD'den sonra Guatemala İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacak!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamasında ABD'nin 'in başkentini Kudüs olarak tanıması kararını destekleyen az sayıda ülkeden biri olan Guatemala, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

SKANDAL KARARI ABD'DE AÇIKLADI!

Washington'dan düzenlenen Amerikan İsrail Halka İlişkiler Komitesi'nin yıllık konferansında konuşan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, skandal taşınma kararını açıkladı. Morales'in kararı salonda alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Morales yaptığı konuşmada, "Egemen bir karar olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Mayıs ayında, İsrail'in 70. kuruluş yılını kutlayacağız. Ve benim talimatımla ABD'den iki gün sonra biz de elçiliğimizi daimi olarak Kudüs'e taşıyacağız" ifadelerini kulllandı.

BM'den ABD Başkanı Trump'a Kudüs reddi

Morales, bundan sonra da birçok ülkenin bu adımları takip edeceğini savundu.

Trump'ın Kudüs İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından, Guatemala lideri Morales, İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştuğunu ve taşınma sürecini başlattığını açıklamıştı. Morales, Trump'ın kararını 'cesur' olarak tanımlamıştı.

Kudüs’ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için...

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ABD'den sonra Guatemala İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacak!
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