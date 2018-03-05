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Avustralya’da gazete bayilerinde Bitcoin ve Ethereum satılacak

Avustralya’da yerli bir kripto para birimi sı olan ve ödeme sağlayıcı şirketi Blueshyft‘nin işbirliği ile Bitcoin ve Ethereum satılmaya başlanacak. Bitcoin Australia Başkanı Rupert Hacett, Australian Finance Review’a verdiği röportajda, gazete bayinde kripto para birimi satma uygulamasının, dijital ürünün fiziksel gazete bayilerinde “demokratikleşmesi” olarak tanımladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 17:55
Avustralya’da gazete bayilerinde Bitcoin ve Ethereum satılacak

Avustralya'daki kripto para birimleri yatırımcıları, artık ülke genelindeki 1,200 gazete bayisinden Bitcoin ve Ethereum satın alabilecek. Avustralya'da yerli bir kripto para birimi sı olan ve ödeme sağlayıcı şirketi Blueshyft'nin işbirliği ile, Avustralya genelindeki 1,200 gazete bayinde, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk iki birimi Bitcoin ve Ethereum satılmaya başlanacak.

İŞLEM BAŞINA YÜZDE 5 ÜCRET ÖDENECEK

9Finance'de yer alan habere göre Bitcoin ve Ethereum satın almak isteyen yatırımcıların öncelikle cep telefonlarına dijital bir cüzdan indirmeleri ve bu cüzdana e-mail ve cep telefonu numaralarıyla kaydolmaları gerekecek. Dijital cüzdana sahip olan yatırımcıların gazete bayinde bulunan QR kodunu tablet veya telefonuna okutarak işlemi gerçekleştirebileceği söylenirken, işlem başına yüzde 5.0 ücret ödeneceği belirtildi.

Haberde ayrıca kripto para birimi satın alma işlemini gerçekleştiren yatırımcıların yaklaşık 20 dakika içinde yatırımlarını dijital cüzdanlarında görebileceği söylendi.

GAZETE BAYİİLERİNİN KULLANIMI GÜVENLİ BİR YOL SUNUYOR

Bitcoin Australia Başkanı Rupert Hacett, Australian Finance Review'a verdiği röportajda, gazete bayinde kripto para birimi satma uygulamasının, dijital ürünün fiziksel gazete bayilerinde "demokratikleşmesi" olarak tanımladı. Ayrıca Hackett, gazete bayilerinde kripto para birimi satılmasının, internet üzerinden sanal para birimlerine yatırım yapma endişesi olan yatırımcılara da yardımcı olacağının altını çizerken, "Gazete bayilerinin kullanımı, yatırımcılar kripto para birimleri satın alabilmeleri için uygun ve güvenilir bir yol sunuyor" dedi.

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