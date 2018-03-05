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BM'den flaş Esed hamlesi!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Beşşar Esed rejiminin 'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınayan karar tasarısını kabul etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 15:21
BM'den flaş Esed hamlesi!

YARDIM KONVOYU DOĞU GUTA'DA

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası yardım konvoyu, Suriye ordusunun son kontrol noktasını da geçerek 'ya girdi. Birleşmiş Milletler yetkilileri, konvoydaki yardımların dağıtılmasının gün boyu sürebileceğini söylüyor.

Konvoyun ancak gece saatlerinde Doğu Guta'dan çıkabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer yardım örgütlerinin organize ettiği konvoyda 46 kamyon bulunuyor.

Gıda ve sağlık malzemeleri taşıyan konvoyun 27 bin 500 kişinin ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor. Esed rejiminin aralıksız bombardımana tuttuğu Doğu Guta'da 400 bin sivil yaşıyor. Son iki haftadır ölenlerin sayısı 600'ü aştı.

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BM'den flaş Esed hamlesi!
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