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halkı 'açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya'

İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, 'da halkın gerçek bir açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 21:08
Doğu Guta halkı 'açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya'

Doha Yüksek Öğrenim Enstitüsündeki konferansta konuşan Birleşmiş Milletler () İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, rejiminin 'ya uyguladığı abluka nedeniyle halkın gerçek bir açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Lowcock, Doğu Guta'ya ancak çok sınırlı sayıda yardımın girebildiğine dikkati çekerek, "Uzun yıllardır çok ağır bir ablukaya maruz kalan Doğu Guta, hava bombardımanlarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor." dedi.

'deki insani drama da değinen Lowcock, bu ülkedeki insani krizle mücadelenin askeri operasyonların durmasını ve El-Hudeyde gibi Kızıldeniz limanlarına ulaşılabilmeyi gerektirdiğini ifade etti.

400 BİN KİŞİ 5 YILDIR ABLUKA ALTINDA YAŞIYOR

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen 'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Doğu Guta halkı 'açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya'
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