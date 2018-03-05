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Esed itiraf etti: 'e girenler rejime bağlı...

Suriye Devlet Başkanı , Türkiye'nin sınırındaki terör gruplarını temizlemek için operasyon başlattığı 'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 10:55
Esed itiraf etti: Afrin'e girenler rejime bağlı...

Esad, "Halk güçlerinin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehditi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil."

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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki hafta önce 24 TV'de -Esad anlaştı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu, "Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse, bizi durduramazlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı" dedi.

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Esed itiraf etti: Afrin'e girenler rejime bağlı...
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