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'dan flaş açıklaması!

Jean-Yves , 'ın balistik füze programının Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 09:57
Fransa'dan flaş İran açıklaması!

, 'ın başkenti Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yazılı açıklama yaptı.

'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam edeceğini aktaran Le Drian, İran'ın, anlaşma ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.

"FRANSA VE MÜTTEFİKLERİ İÇİN ENDİŞE KAYNAĞIDIR"

Bakan Le Drian, "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program 'nin 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür." ifadelerini kullandı.

Le Drian açıklamasında, İran'ın, devletlerin egemenliğe saygı duyarak 'da yaşanan krizlere çözüm bulma konusunda olumlu katkılarda bulunmasını istediklerini kaydetti.

Le Drian'ın ziyaretinde, Suriye'deki insani durum, Yemen, Lübnan ve Irak gibi İran'ın dahil olduğu bölgesel konuların da ele alınacağı, Fransız nın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşeceği belirtildi.

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Fransa'dan flaş İran açıklaması!
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