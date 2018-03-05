İtalya sandık başında

İtalya'da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nu belirlemek için dün sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının bugün öğle saatlerinde netleşmesi bekleniyor. İtalya sınırları içinde 20 seçim bölgesinde toplam 61 bin 552 seçim noktasında sandık başına giden yaklaşık 46,6 milyon seçmen Temsilciler Meclisi'nin 618 üyesini, seçmenlerin 42,8 milyonu Cumhuriyet Senatosu'nun 309 üyesini belirleyecek. Toplam 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi için 3 bin 901, 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu için ise bin 958 aday yarıştı. Toplamda 30'dan fazla partinin oy pusulasında yer aldığı seçim yarışının üç ana bloku, merkez sol ittifakı, merkez sağ ittifakı ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) olarak sıralanıyor. İktidardaki koalisyon hükümetinde bulunan ve Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti'nin (PD) başı çektiği merkez sol ittifakında liberal Avrupa partisi, Birlikte partisi ve merkezci Popüler Sivil Liste partisi yer alıyor. Merkez sağ ittifakında ise eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liberal muhafazakâr Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi ve Hıristiyan demokrat Biz İtalya'yla partisi birlikte yarıştı. Son anketlere bakıldığında, merkez sol ittifakın oy oranının yüzde 25 ile 28 arasında seyretmesi bekleniyor. Son anketlerde iktidara en yakın taraf ise yüzde 35 ile 38 arasında oy alması beklenen merkez sağ ittifakı. Oranı hayli yüksek olan "kararsız seçmenlerin" oylarının bir kısmının merkez sağ ittifakına yönelmesi durumunda, ittifak tek başına iktidara gelebilir.

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