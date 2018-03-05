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'e hükümet kurma teklifi

Cumhurbaşkanı Steinmeier, CDU lideri 'i adayı olarak teklif etti. Merkel yaptığı açıklamada, ''Artık hızlıca hükümeti kurup işlere başlama zamanı.'' ifadesini kullanmıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:53
Merkel'e hükümet kurma teklifi

'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela 'i adayı olarak Federal Meclise teklif etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Steinmeier'in Anayasa uyarınca Merkel'in ismini başbakan adayı olarak Federal Meclise sunduğu belirtildi.

Merkel'in, Federal Mecliste 14 Mart'ta yapılması öngörülen oturumda 4. kez başbakan seçilmesi bekleniyor.

MERKEL: HÜKÜMETİ KURUP İŞE BAŞLAMA ZAMANI

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, partisinin genel merkezi Konrad Adenauer Haus'ta bugün yaptığı açıklamada, hükümet sürecine ilişkin ''Artık hızlıca hükümeti kurup işlere başlama zamanı.'' ifadesini kullanmıştı.

Almanya'da 24 Eylül 2017'de yapılan seçimlerin ardından üyeleri, dün büyük koalisyona onay vermişlerdi.

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Merkel'e hükümet kurma teklifi
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