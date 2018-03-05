Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mısırlı ünlü televizyon sunucusu gözaltında

lı ünlü televizyon sunucusu gözaltında

'da, ünlü talk show programı sunucusu Hayri Ramazan'ın "polise hakaret" suçundan gözaltına alındığı belirtildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 06:00
Mısırlı ünlü televizyon sunucusu gözaltında

haber ajansı MENA, "Mısır Bugün" programını sunan rejim yanlısı Ramazan'ın, "polis teşkilatına ve çalışanlarına zarar verecek haber ve bilgi yaymakla" suçlandığı ve başsavcılığın talimatı doğrultusunda 4 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği haberini yayımladı.

Hayri Ramazan ise başsavcılıktaki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve sözlerini şehit polislerin ailelerine destek bağlamında sarfettiğini ifade etti.

Ramazan, bir kaç gün önce programında, bir polis eşinden geldiğini söylediği ve "maaş yetersizliğinden çocuklarını devlet okuluna vermek zorunda kaldıklarından bahseden" bir mesajdan söz etmişti. Söz konusu olay üzerine İçişleri Bakanlığı, sunucu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bir kaç gün önce yaptığı bir televizyon konuşmasında, polis ve orduya yönelik hakareti "vatana ihanet" olarak tanımlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısırlı ünlü televizyon sunucusu gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN