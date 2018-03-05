Reuters: İnsani yardım konvoyu Doğu Guta'ya girdi...

Suriye'de Esad rejimi ve müttefiki Rusya ordusu tarafından bir süredir kuşatma altında tutulan başkent yakınlarındaki Doğu Guta'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada bölgedeki muhaliflerle anlaşmaya varıldığı ve sivillerin bölgeyi terk etmesine izin verilmesi karşılığında, insani yardımların bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

BM'YE AİT KONVOY DOĞU GUTA'YA GİRDİ

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Birleşmiş Milletler'e ait yardım konvoyu rejimin kontrolündeki son mevzileri de geçerek Doğu Guta'ya girdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de 30 günlük ateşkes kararının ardından, Rusya her gün 9.00 ile 14.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını ilan etmiş ve bölgeden sivillerin ayrılması için bir insani koridor oluşturulduğunu belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, insani koridorun muhalifler tarafından bombalandığı ve sivillerin şehirde rehin olarak tutulduğunu savunmuştu.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Esad rejimi yetkililerin bölgeye giden yardım konvoyundaki ameliyat malzemeleri ile diyaliz ekipmanı ve insülinin bölgeye geçişine izin vermediğini, yardım tırlarındaki malzemelerin yüzde 70'inin tırlardan çıkartıldığını açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye ordusunun Doğu Guta'nın üçte birinden daha fazlasında kontrolü ele geçirdiği duyurdu.

Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'da geçtiğimiz iki hafta boyunca 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.